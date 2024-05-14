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США могут пересмотреть финансовую помощь Грузии — помощник госсекретаря

21:20 14.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вашингтон может пересмотреть финансовую помощь Тбилиси, если руководство Грузии отзывается о США не как о партнере. Об этом заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен на пресс-конференции в Тбилиси.

«США планируют предоставить властям Грузии $390 млн в качестве помощи. Половину на военную помощь, примерно треть на проекты развития экономики, также на строительство демократических институтов и гражданского общества. Все это должно быть пересмотрено, если о нас сейчас отзываются как о противниках, а не как о партнерах», — сказал О’Брайен.

Принятый грузинским парламентом закон об иноагентах не соответствует американским ценностям. Об этом заявил на брифинге заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател.

«Мы дали ясно понять, <…> что это не только не соответствует ценностям США, но и не соответствует чаяниям грузинского народа», — сказал он и добавил, что, по мнению Вашингтона, «правительству Грузии необходимо сменить курс» в отношении данного закона.

По словам Патела, принятый закон также не соответствует желанию правительства Грузии «вступить в Европейский союз, а также сотрудничать с трансатлантическими организациями, такими как НАТО».

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