США могут пересмотреть финансовую помощь Грузии — помощник госсекретаря
21:20 14.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вашингтон может пересмотреть финансовую помощь Тбилиси, если руководство Грузии отзывается о США не как о партнере. Об этом заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен на пресс-конференции в Тбилиси.
«США планируют предоставить властям Грузии $390 млн в качестве помощи. Половину на военную помощь, примерно треть на проекты развития экономики, также на строительство демократических институтов и гражданского общества. Все это должно быть пересмотрено, если о нас сейчас отзываются как о противниках, а не как о партнерах», — сказал О’Брайен.
Принятый грузинским парламентом закон об иноагентах не соответствует американским ценностям. Об этом заявил на брифинге заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател.
«Мы дали ясно понять, <…> что это не только не соответствует ценностям США, но и не соответствует чаяниям грузинского народа», — сказал он и добавил, что, по мнению Вашингтона, «правительству Грузии необходимо сменить курс» в отношении данного закона.
По словам Патела, принятый закон также не соответствует желанию правительства Грузии «вступить в Европейский союз, а также сотрудничать с трансатлантическими организациями, такими как НАТО».
НОВОСТИ
- 22:00 14.05.2024
- Путин утвердил новый состав правительства РФ
- 20:40 14.05.2024
- Франция поставит Украине новую партию ракет ПВО Aster
- 20:00 14.05.2024
- Власти США воспользуются новыми полномочиями по изъятию активов РФ — Блинкен
- 19:20 14.05.2024
- Пашинян заявил, что готов уже в этом году вступить в ЕС
- 18:40 14.05.2024
- Байден не верит опросам, в которых лидирует Трамп — Axios
- 18:00 14.05.2024
- Совфед назначил Бориса Ковальчука председателем Счетной палаты РФ
- 17:32 14.05.2024
- Парламент Грузии принял закон об иноагентах в третьем чтении
- 17:12 14.05.2024
- Госдума утвердила кандидатов на министерские посты, предложенных Мишустиным
- 17:00 14.05.2024
- Российские пограничники останутся в Армении — Бортников
- 16:32 14.05.2024
- С 2026 года начнет работать механизм автоматического расчета налоговых вычетов — Силуанов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать