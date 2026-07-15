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Весной в ВС России была призвана 141 тыс. граждан, никто из них в зону СВО не направлен - МО РФ

22:49 15.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Весенний период отправок граждан, призванных на военную службу, завершен, в ВС РФ направили 141 тыс. граждан. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Весенний 2026 года период отправок граждан, призванных на военную службу, завершен. В соответствии с указом президента Российской Федерации от 29 декабря 2025 г. № 998 в весеннем периоде отправок для прохождения военной службы направлена 141 тыс. граждан, призванных на военную службу», — сказали в ведомстве.

Призывники весеннего периода отправок не направлялись в пункты дислокации подразделений ВС РФ в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях или для участия там в выполнении задач специальной военной операции. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В пункты дислокации подразделений Вооруженных сил Российской Федерации в новых регионах Российской Федерации — это Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области, или для участия там в выполнении задач специальной военной операции, военнослужащие по призыву не направлялись», — сказали там.

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