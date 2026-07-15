От удара дрона ВСУ по служебному автомобилю погиб главный инженер Запорожской АЭС

21:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ВСУ сегодня утром ударили дроном по служебному автомобилю ЗАЭС, в результате погиб главный инженер Александр Яковлев и водитель. Об этом журналистам заявил глава Росатома Алексей Лихачев.

«Сегодня днем в результате целенаправленного террористического акта киевского режима был убит главный инженер Запорожской атомной электростанции Александр Яковлев. <…> Эта трагедия стала возможной в результате не просто попустительства, а прямого поощрения преступного киевского режима к наращиванию террористических актов со стороны западных государств. Цена этого попустительства: и человеческие жизни — за последние два с половиной месяца были убиты 13 и ранены 48 человек, — и реальная угроза массированного ядерного инцидента на огромных территориях России, Украины и Европы», — заявил он, подчеркнув, что дрон ВСУ ударил по служебному автомобилю Запорожской АЭС Toyota Camry на границе промышленной площадки станции. Вместе с главным инженером погиб водитель автомобиля Дмитрий Филиппов.