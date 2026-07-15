На вопрос о смене правительства в Иране Вэнс ответил, что США «больше этим не занимаются»
21:55 15.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты не будут отправлять американских военных для проведения наземной операции в Иране с целью смены правительства в исламской республике. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
«Если народ Ирана захочет восстать и сменить свое правительство — это их дело, но мы не собираемся посылать 150 тыс. наземных войск, — сказал он в подкасте американского комика и телеведущего Джо Рогана. — Предлагая посылать солдат, вы фактически говорите, что ВС США должны сделать работу за иранский народ. Мы больше этим не занимаемся».
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