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На вопрос о смене правительства в Иране Вэнс ответил, что США «больше этим не занимаются»

21:55 15.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты не будут отправлять американских военных для проведения наземной операции в Иране с целью смены правительства в исламской республике. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

«Если народ Ирана захочет восстать и сменить свое правительство — это их дело, но мы не собираемся посылать 150 тыс. наземных войск, — сказал он в подкасте американского комика и телеведущего Джо Рогана. — Предлагая посылать солдат, вы фактически говорите, что ВС США должны сделать работу за иранский народ. Мы больше этим не занимаемся».

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