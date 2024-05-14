Власти США воспользуются новыми полномочиями по изъятию активов РФ — Блинкен

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американская администрация намерена воспользоваться предоставленными Конгрессом США новыми полномочиями, позволяющими произвести конфискацию замороженных активов России. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Наш Конгресс наделил нас полномочиями изымать российские активы в Соединенных Штатах. Мы намерены ими воспользоваться», — сказал он, выступая в Киевском политехническом институте. Глава американского внешнеполитического ведомства прибыл на Украину с необъявленным визитом ранее во вторник. Трансляцию его выступления вел в прямом эфире на своем сайте Госдепартамент США.

При этом Блинкен подтвердил, что США продолжают взаимодействовать с партнерами по Группе семи (G7), настаивая, чтобы и они пошли на изъятие замороженных российских авуаров. По его словам, США работают с партнерами по G7, добиваясь того, чтобы «иммобилизованные суверенные активы России были использованы для возмещения ущерба» Украине.