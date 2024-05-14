Совфед назначил Бориса Ковальчука председателем Счетной палаты РФ

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совет Федерации назначил Бориса Ковальчука на должность председателя Счетной палаты России. Решение было принято единогласно на пленарном заседании верхней палаты парламента.

Согласно заключению профильного комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам кандидатура Ковальчука отвечает требованиям, которые предъявляются законом «О Счетной палате РФ» к председателю Счетной палаты.