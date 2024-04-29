Председатель КНР собирается посетить три европейские страны в начале мая

10:31 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель КНР Си Цзиньпин совершит визиты во Францию, Сербию и Венгрию с 5 по 10 мая. Об этом сообщила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

«По приглашению президента Франции Эмманюэля Макрона, президента Сербии Александара Вучича, президента Венгрии Тамаша Шуйока и премьер-министра Виктора Орбана председатель КНР Си Цзиньпин с 5 по 10 мая совершит государственные визиты в указанные три страны», — заявила Хуа Чуньин.