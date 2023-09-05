Система электронного голосования Москвы готова к выборам
16:47 05.09.2023
Избиратели в Москве на предстоящих 8-10 сентября выборах смогут проголосовать онлайн и в электронном виде. По словам начальника управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артема Костырко возможность участия в выборах в электронной форме есть у горожан с 2019 года.
«Прогресс не стоит на месте: в этом году появятся новые сервисы, в том числе электронное голосование появится на традиционных участках, - говорит Костырко. - Как и в прошлом году, решить, как голосовать – электронно или бумажно – человек может непосредственно в день голосования. Никаких заявлений заранее подавать уже не нужно, это все благодаря электронному списку избирателей, который введен в Москве. Все комиссии к нему подключены, это гарантия того, что двойного голосования не будет допущено».
Как отметил глава управления, в нынешнем году на участках появятся специальные терминалы для электронного голосования, на которых можно будет получить электронный бюллетень.
Система электронного голосования Москвы готова к выборам, считает Костырко, по его мнению, все данные в системе надежно защищены. «Мы подготовились к возможным угрозам, атакам, - сообщил он. - Были проведены испытания, тестирования, те задачи, которые ставили регуляторы, мы выполнили, с этой точки зрения готовы не хуже, чем в прошлом году. Напомню, что в прошлом году сбоев в этой части у нас не было».
Напомним, выборы мэра Москвы состоятся 8-10 сентября. Кандидатами на пост градоначальника стали пять политиков: мэр столицы Сергей Собянин (из «Единой России»), депутат Московской городской думы Леонид Зюганов (представляет КПРФ), депутат Госдумы РФ Дмитрий Гусев (от партии «Справедливая Россия – За правду»), вице-спикеры Госдумы РФ Борис Чернышов (от ЛДПР) и Владислав Даванков (от «Новых людей»).
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