Общественный штаб: Первый день голосования на выборах мэра Москвы прошел штатно
22:53 08.09.2023
Процесс голосования на выборах мэра Москвы 8 сентября прошел под контролем Общественного штаба по наблюдению за выборами. По словам руководителя этой структуры Вадима Ковалева, участки завершили работу после первого дня голосования. «Сегодня все идет штатно, - сообщил Ковалев. - Наш центр видеонаблюдения работает всю ночь. Ребята меняются каждые два часа… Если что-то будет не так, мы об этом узнаем очень-очень-очень быстро. Мы также в штабе продолжаем работу, будем реагировать, если ли будут какие-то сейчас сигналы».
Как отмечает Ковалев, представители штаба реагировали на какие-то отдельные ситуации. «Было порядка, может быть, 15-20 случаев, когда мы звонили нашим наблюдателям, звонили в УИКи, - отметил глава штаба. - Истории, с которыми мы сегодня работали, с которыми мы связывались, это никоим образом не влияет на голосование. У нас в Москве открытые, честные, прозрачные и конкурентные выборы».
По словам заместителя руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Александра Асафова, нарушений и официальных жалоб в первый день голосования не зафиксировано. «Все прошло штатно, все новации, новые возможности для голосования тоже отработали штатно, - сообщил он. - И я напомню, что, несмотря на то, что участки девять минут как закрылись, возможности голосовать у москвичей остается – через дистанционное электронное голосование, которое идет круглосуточно».
Напомним, голосование продлится 9 и 10 сентября – москвичи продолжат выбирать мэра столицы и муниципальных депутатов в ТиНАО.
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