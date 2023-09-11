Медведев проиграл Джоковичу в финале Открытого чемпионата США по теннису
09:32 11.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российский теннисист Даниил Медведев проиграл сербу Новаку Джоковичу в финальном матче Открытого чемпионата США (US Open). Соревнования проходили в Нью-Йорке.
Встреча завершалась со счетом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3 в пользу Джоковича, посеянного на турнире под вторым номером. Медведев играл под третьим номером.
Джокович в четвертый раз стал победителем US Open, ранее он побеждал на турнире в 2011, 2015 и 2018 годах.
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