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Медведев проиграл Джоковичу в финале Открытого чемпионата США по теннису

09:32 11.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл сербу Новаку Джоковичу в финальном матче Открытого чемпионата США (US Open). Соревнования проходили в Нью-Йорке.

Встреча завершалась со счетом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3 в пользу Джоковича, посеянного на турнире под вторым номером. Медведев играл под третьим номером.

Джокович в четвертый раз стал победителем US Open, ранее он побеждал на турнире в 2011, 2015 и 2018 годах.

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