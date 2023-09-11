Турция вышла на второе место по ввозу товаров в Россию - ФТС

18:48 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Турция вышла на второе место по импорту товаров в Россию, который вырос в 2023 году на 60%. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности руководителя ФТС Руслан Давыдов в комментарии «Известиям» на полях ВЭФ.

«В этом году товарооборот с Турцией растет, импорт увеличился на 60%. У нас с Турцией действует упрощенный таможенный коридор. Там оформляется в основном плодоовощная продукция. <…> Турция неплохо идет, по импорту на второе место выходит сейчас», — сказал он. Давыдов уточнил, что по объему импорта в Россию лидирует Китай.