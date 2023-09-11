0
0
110
НОВОСТИ

Турция вышла на второе место по ввозу товаров в Россию - ФТС

18:48 11.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Турция вышла на второе место по импорту товаров в Россию, который вырос в 2023 году на 60%. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности руководителя ФТС Руслан Давыдов в комментарии «Известиям» на полях ВЭФ.

«В этом году товарооборот с Турцией растет, импорт увеличился на 60%. У нас с Турцией действует упрощенный таможенный коридор. Там оформляется в основном плодоовощная продукция. <…> Турция неплохо идет, по импорту на второе место выходит сейчас», — сказал он. Давыдов уточнил, что по объему импорта в Россию лидирует Китай.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:40 11.09.2023
Путин может обозначить свои планы на 2024 год, когда определятся сроки выдвижения кандидатур на выборах президента - Песков
0
84
18:58 11.09.2023
Сбер собрал на ВЭФ представителей стран БРИКС для обсуждения глобальных вызовов зеленой повестки
0
128
18:25 11.09.2023
Эстония и Латвия решили вместе купить в Германии установки ПВО RIS-T
0
142
18:00 11.09.2023
Институт искусственного интеллекта AIRI при поддержке Сбера создал решение для снижения парниковых выбросов
0
193
17:40 11.09.2023
Требования России по зерновой сделке ясны и очевидны - Эрдоган
0
233
17:12 11.09.2023
Российская система ПВО отразила ракетный удар ВСУ по Пологам в Запорожской области
0
233
17:00 11.09.2023
В Узбекистане с начала года в 12 раз вырос оргнабор трудовых мигрантов в Россию
0
317
16:41 11.09.2023
Работников судоверфи «Звезда» и проекта «Восток Ойл» обеспечивают комфортным жильем
0
248
16:32 11.09.2023
В Новосибирской области задержали взрослого и двух подростков за серию диверсий
0
288
16:12 11.09.2023
ЕС может не конфисковывать одежду россиян, въезжающих на территорию сообщества — ЕК
0
299

Возврат к списку