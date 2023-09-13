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НОВОСТИ

Собянин: В Москву доставлен мост, который свяжет остров Балчуг и «Музеон»

13:36 13.09.2023

В центр Москвы доставлен мост, установка которого позволит связать остров Балчуг с Парком Горького и парком «Музеон». По словам мэра столицы Сергея Собянина, это уникальная, 54-метровая конструкция массой 235 тонн.

Согласно данным градоначальника, пролетное строение было собрано собрали в районе Лыткарина Московской области и на двух баржах за восемь часов перевезли к острову Балчуг.

«Сегодня специалисты проведут уникальную операцию по монтажу моста на заранее подготовленные опоры, - написал глава города в Telegram. - В результате в историческом центре Москвы появится еще один интересный прогулочный маршрут».

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