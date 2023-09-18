12-й пакет санкций ЕС против РФ может быть представлен в начале октября — Bloomberg

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз готов начать обсуждение нового, 12-го по счету пакета санкций в отношении России, который может быть представлен уже в следующем месяце. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, новые ограничительные меры, возможно, будут представлены уже в первой половине октября. Они могут быть объявлены во время саммита ЕС — США, который также запланирован на октябрь, однако точная дата его проведения пока не называется, отмечает агентство.