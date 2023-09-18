12-й пакет санкций ЕС против РФ может быть представлен в начале октября — Bloomberg
16:00 18.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз готов начать обсуждение нового, 12-го по счету пакета санкций в отношении России, который может быть представлен уже в следующем месяце. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
По их данным, новые ограничительные меры, возможно, будут представлены уже в первой половине октября. Они могут быть объявлены во время саммита ЕС — США, который также запланирован на октябрь, однако точная дата его проведения пока не называется, отмечает агентство.
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