Обещанные Киеву танки Abrams скоро будут на Украине — шеф Пентагона

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Обещанные Вашингтоном Киеву танки Abrams в ближайшее время будут доставлены к месту назначения. Об этом сообщил министр обороны США Ллойд Остин на заседании контактной группы по Украине в Германии.

«Я рад объявить, что танки M1 Abrams, обещанные ранее США, будут скоро на Украине», — сказал он.