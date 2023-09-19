Обещанные Киеву танки Abrams скоро будут на Украине — шеф Пентагона
12:32 19.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Обещанные Вашингтоном Киеву танки Abrams в ближайшее время будут доставлены к месту назначения. Об этом сообщил министр обороны США Ллойд Остин на заседании контактной группы по Украине в Германии.
«Я рад объявить, что танки M1 Abrams, обещанные ранее США, будут скоро на Украине», — сказал он.
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