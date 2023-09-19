ВСУ несут огромные потери в Клещеевке в результате активных действий военных РФ

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Клещеевке несут огромные потери в результате активных действий российских военных. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Результаты активных действий российских военнослужащих в Клещеевке и огромные потери украинских боевиков на улицах и в зданиях поселка», — сказали в военном ведомстве, сопроводив кадрами видео с потерями противника.