ВСУ несут огромные потери в Клещеевке в результате активных действий военных РФ
14:12 19.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Клещеевке несут огромные потери в результате активных действий российских военных. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Результаты активных действий российских военнослужащих в Клещеевке и огромные потери украинских боевиков на улицах и в зданиях поселка», — сказали в военном ведомстве, сопроводив кадрами видео с потерями противника.
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