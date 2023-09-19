Песков заявил, что не может подтвердить, что РФ предупредили о начале боев в Карабахе
17:12 19.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не может подтвердить, что российская сторона якобы была предупреждена заблаговременно о начале боевых действий в Карабахе.
«Я не могу подтвердить, что мы заблаговременно были поставлены в известность», — сказал он журналистам.
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