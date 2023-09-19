Песков заявил, что не может подтвердить, что РФ предупредили о начале боев в Карабахе

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не может подтвердить, что российская сторона якобы была предупреждена заблаговременно о начале боевых действий в Карабахе.

«Я не могу подтвердить, что мы заблаговременно были поставлены в известность», — сказал он журналистам.