Де-юре Азербайджан действует на своей территории, Ереван это признал — Песков

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Де-юре Азербайджан проводит операцию на собственной территории, так как Армения признала Нагорный Карабах неотъемлемой частью Азербайджана в границах 1991 года. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Де-юре сейчас речь идет о действиях Азербайджанской Республики у себя на территории», — сказал представитель Кремля. Он напомнил, что ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян «заявил о признании границ Азербайджана по 1991 году». «Это означает, что армянская сторона признала Карабах неотъемлемой частью Азербайджана, азербайджанской территории», — указал Песков.