Корпоративные клиенты Сбера могут рассчитать свой лизинговый потенциал

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Корпоративным клиентам Сбера теперь доступен новый продукт сервиса «Кредитный потенциал для бизнеса» – лизинг. Увидеть свой лизинговый потенциал российские предприниматели могут в личном кабинете интернет-банка СберБизнес. Услуга бесплатна, предоставляется онлайн и занимает меньше двух минут.

Расчет лизингового потенциала не является заявкой на финансовую услугу и ни к чему не обязывает. Если клиент захочет воспользоваться предодобренной суммой, ему нужно подать заявку на лизинг в интернет-банке СберБизнес. Сервис доступен юрлицам и индивидуальным предпринимателям (ИП), имеющим расчетный счет в Сбере.

«Корпоративные клиенты Сбера ранее уже могли рассчитать свой кредитный потенциал и узнать максимально возможные суммы кредитов по таким продуктам, как «Оборотный кредит», «Инвестиционный кредит», «Кредитная бизнес-карта» и «Гарантия», – напомнил директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка Алексей Шашкин. – Теперь к этому списку мы добавили возможность узнать свой лизинговый потенциал. Это уникальная услуга для ИП и юрлиц, она предоставляется совершенно бесплатно, делается за пару минут и помогает российским предпринимателям планировать бизнес. Уверен, новый продукт Сбера будет востребован нашими клиентами, которые берут в лизинг транспорт и другое имущество».

В СберЛизинге по упрощенной процедуре можно приобрести в лизинг легковые, грузовые и коммерческие автомобили, все виды спецтехники, оборудование на общую сумму до 400 млн руб. на срок до семи лет. Авансовый платеж – от 0%. Все шаги по сделке можно пройти в удаленном режиме без посещения офиса компании.