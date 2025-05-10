Индия и Пакистан договорились о прекращении огня

15:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Индия подтверждает прекращение огня и военных действий с Пакистаном. Об этом сообщили журналистам индийские источники.

«Прекращение огня и военных действий между Индией и Пакистаном было согласовано непосредственно между двумя странами», — заявили они.

Вице-премьер, министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар подтвердил информацию о достижении соглашения о прекращении огня с Индией.

«Пакистан и Индия договорились о прекращении огня с немедленным вступлением в силу. Пакистан всегда стремился к миру и безопасности в регионе без ущерба для своего суверенитета и территориальной целостности», — написал Дар на своей странице в социальной сети X.

Ранее о перемирии объявил президент США Дональд Трамп. «После долгих ночных переговоров при посредничестве США я рад объявить, что Индия и Пакистан договорились о полном и незамедлительном прекращении огня», — написал Трамп на странице в своей социальной сети Truth Social.