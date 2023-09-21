В Киевской области после взрывов горят промышленные предприятия
11:20 21.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пожары возникли на территории предприятий Киевской области после взрывов. Об этом сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко.
«Возникли пожары на территории предприятий», — цитирует его пресс-служба МВД на своей странице в соцсети.
Клименко также подтвердил, что в Киеве после серии взрывов зафиксированы повреждения в трех районах — Дарницком, Соломенском и Шевченковском.
Ранее сообщалось, что в Дарницком районе Киева возник пожар, поврежден инфраструктурный объект, а в Святошинском — наблюдались перебои с электро- и водоснабжением.
НОВОСТИ
- 12:32 21.09.2023
- В Швейцарии ввели штраф свыше $1,1 тыс. за ношение закрывающей лицо одежды
- 12:20 21.09.2023
- В Степанакерте возобновилась стрельба, огонь ведется из разного оружия — СМИ
- 12:05 21.09.2023
- Канада «скорректирует» число сотрудников посольства в Индии — МИД
- 12:00 21.09.2023
- Мирный план Зеленского не имеет шансов на успех — глава МИД Швейцарии
- 11:32 21.09.2023
- Неизвестный в черном атаковал воинскую часть в Екатеринбурге - СМИ
- 11:05 21.09.2023
- Спикер Маккарти отказал Зеленскому в выступлении перед Палатой представителей
- 11:00 21.09.2023
- В Днепропетровской области Украины произошли взрывы
- 11:00 21.09.2023
- В Киеве в результате серии взрывов поврежден инфраструктурный объект
- 10:32 21.09.2023
- Кадыров написал, что жив и здоров
- 10:20 21.09.2023
- В посольстве США в Ливане прозвучали взрывы — Reuters
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать