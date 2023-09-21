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НОВОСТИ

В Киевской области после взрывов горят промышленные предприятия

11:20 21.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пожары возникли на территории предприятий Киевской области после взрывов. Об этом сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко.

«Возникли пожары на территории предприятий», — цитирует его пресс-служба МВД на своей странице в соцсети.

Клименко также подтвердил, что в Киеве после серии взрывов зафиксированы повреждения в трех районах — Дарницком, Соломенском и Шевченковском.

Ранее сообщалось, что в Дарницком районе Киева возник пожар, поврежден инфраструктурный объект, а в Святошинском — наблюдались перебои с электро- и водоснабжением.

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