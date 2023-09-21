Россияне купили более двух миллионов умных устройств Сбера за три года

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Виртуальному ассистенту Салют от Сбера и умной ТВ-приставке SberBox исполняется 3 года. За этот период было продано более двух миллионов устройств Sber с виртуальным ассистентом. В их числе и абсолютный бестселлер линейки – ТВ-приставка SberBox. Об этом рассказал вице-президент по цифровым поверхностям «Салют» Сбербанка Денис Филиппов в рамках технологической конференции SmartDev.

Ежемесячно 18 миллионов пользователей обращаются к ассистенту за помощью. Вот примеры его навыков:

– «Салют, включи GigaChat!»: эта фраза открывает доступ к генеративной нейросетевой модели Сбера. С ее помощью можно проводить брейнштормы, составлять пошаговые планы, искать нестандартные подходы к решению разных задач и придумывать все что угодно – от клички для питомца до сказки на ночь. Сегодня навык заработал не только на умных колонках, но и на устройствах с экраном: на SberPortal, в мобильном приложении Салют, на телевизорах и приставках под управлением Салют ТВ, включая SberBox;

– «Салют, умный дом!»: через ассистента удобно управлять устройствами умного дома Sber. Через Салют можно создать расписание работы устройств голосом. Например: «Салют, выключай свет каждый день в 10 вечера»;

– «Салют, мне скучно!»: по фразе запускается многоступенчатый сценарий, который предлагает детям с пользой провести время: порисовать, почитать, размяться или поиграть. Навык распознает детский голос и предлагает активности по возрасту.

«Мы очень внимательно слушаем пользователей и используем их обратную связь для улучшения устройств Sber, – подчеркнул Денис Филиппов. – Трансформация операционной системы SberBox в полностью открытую платформу Салют ТВ произошла во многом благодаря активному участию наших клиентов, которым была важна возможность выбирать привычный сервис для просмотра фильмов».

ТВ-приставка SberBox – первое умное устройство с виртуальным ассистентом Салют. В 2021 году сеть «М.Видео – Эльдорадо» назвала ее самой популярной ТВ-приставкой среди покупателей.

SberBox работает под управлением операционной системы Салют ТВ. Платформа использует российские серверы и технологии, поэтому не зависит от зарубежных компаний и стабильно обновляется. В 2022 году устройство получило масштабное обновление – в приставке появились востребованные функции, о которых просили пользователи.

В рамках обновления увеличилось количество бесплатных телеканалов с 20 до 100+, появился специальный детский раздел с вручную отобранным и проверенным контентом – от мультфильмов и игр до подкастов и ответов на вопросы, встроенный каталог пополнился популярными онлайн-кинотеатрами и приложениями для просмотра видео. Кроме того, появилась возможность самостоятельно устанавливать APK-приложения из интернета и воспользоваться пробными промоподписками от партнеров бесплатно или за 1 рубль (ТВ-каналы, онлайн-кинотеатры, музыка и занятия спортом).

В 2023 году произошло еще одно обновление: ТВ-приставка получила улучшенный пульт с кнопками для быстрого запуска популярных приложений одним нажатием. А чтобы пользователям было проще выбрать приложение для просмотра фильма, ассистент научился искать видеоконтент сразу по нескольким онлайн-кинотеатрам.

В честь трехлетия продуктов с 25 сентября по 1 октября по фразе «Салют, с Днем рождения!» пользователи виртуального ассистента могут выиграть промокоды на SberBox и другие призы от компаний-партнеров.