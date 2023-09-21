Парламент Молдавии продлил режим ЧП на 60 дней
14:12 21.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Депутаты парламента Молдавии проголосовали за продление режима ЧП с 2 октября на 60 дней из-за рисков, связанных с ситуацией на Украине. Постановление по предложению правительства, которое представил глава МВД Адриан Ефрос, было принято на заседании, трансляцию которого вела пресс-служба законодательного органа.
«Чрезвычайное положение на всей территории Республики Молдова: <…> продлить на 60-дневный срок с 2 октября 2023 года», — говорится в постановлении. Оно было утверждено 56 голосами депутатов правящей Партии действия и солидарности. Депутаты от оппозиционного блока коммунистов и социалистов и партии «Шор» покинули зал заседания в знак протеста.
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