Парламент Молдавии продлил режим ЧП на 60 дней

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутаты парламента Молдавии проголосовали за продление режима ЧП с 2 октября на 60 дней из-за рисков, связанных с ситуацией на Украине. Постановление по предложению правительства, которое представил глава МВД Адриан Ефрос, было принято на заседании, трансляцию которого вела пресс-служба законодательного органа.

«Чрезвычайное положение на всей территории Республики Молдова: <…> продлить на 60-дневный срок с 2 октября 2023 года», — говорится в постановлении. Оно было утверждено 56 голосами депутатов правящей Партии действия и солидарности. Депутаты от оппозиционного блока коммунистов и социалистов и партии «Шор» покинули зал заседания в знак протеста.