Судьба армян в Карабахе — внутреннее дело Азербайджана, заявил представитель Алиева
15:00 21.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Дальнейшая судьба армян в Нагорном Карабахе является внутренним делом Азербайджана. С таким заявлением выступил в интервью телеканалу Sky News Arabia представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков.
«Мы предоставили армянской стороне черновик мирного соглашения и теперь ждем их ответа. Что же касается репатриации армян с территории Нагорного Карабаха, то это не является принципом, на котором основывается это соглашения, поскольку это внутреннее дело Азербайджана», — подчеркнул Амирбеков.
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