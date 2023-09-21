Судьба армян в Карабахе — внутреннее дело Азербайджана, заявил представитель Алиева

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дальнейшая судьба армян в Нагорном Карабахе является внутренним делом Азербайджана. С таким заявлением выступил в интервью телеканалу Sky News Arabia представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков.

«Мы предоставили армянской стороне черновик мирного соглашения и теперь ждем их ответа. Что же касается репатриации армян с территории Нагорного Карабаха, то это не является принципом, на котором основывается это соглашения, поскольку это внутреннее дело Азербайджана», — подчеркнул Амирбеков.