Владелец Fox News Руперт Мердок покидает пост председателя компании Fox Corporation
17:00 21.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Владелец телеканала Fox News Руперт Мердок покидает пост председателя компаний Fox Corporation и News Corp.
«Я пишу, чтобы сообщить вам, что я решил перейти на должность почетного председателя Fox News», — говорится в письме, которое приводит телеканал Fox News.
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