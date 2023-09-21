Британская прокуратура предъявила пяти гражданам Болгарии обвинения в шпионаже в пользу РФ
17:12 21.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пяти гражданам Болгарии, задержанным в Великобритании в феврале, предъявлены обвинения в шпионаже в пользу России. Соответствующее заявление распространила пресс-служба Королевской государственной прокуратуры по уголовным делам.
«45-летний Орлин Русев, 41-летний Бизер Джамбазов, 31-летняя Катрин Иванова, 31-летний Иван Стоянов и 29-летняя Ваня Габерова обвиняются в сговоре с целью сбора информации, которая была бы прямо или косвенно полезна недружественной стороне, в период с 30 августа 2020 года по 8 февраля 2023 года с целью нанесения ущерба безопасности и интересам [британского] государства», — говорится в сообщении.
В прокуратуре уточняют, что ранее Русеву, Джамбазову и Ивановой были предъявлены только обвинения в подделке официальных документов, в том числе паспортов и других удостоверений личности.
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