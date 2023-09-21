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НОВОСТИ

В Ереване идут стычки полиции с протестующими - СМИ

20:10 21.09.2023 Источник: Интерфакс

Полиция Армении проводит действия по разблокированию перекрытых оппозиционными демонстрантами улиц в Ереване и их задержанию.Как сообщает корреспондент "Интерфакса", в процессе операций по задержанию между демонстрантами и полицией происходят стычки.

Многочисленные акции протеста оппозиции, в том числе шествия с блокированием улиц начались в Ереване вечером в четверг. Акции гражданского неповиновения проводятся с целью отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

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