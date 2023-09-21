В Минэнерго ожидают скорого снижения цен на топлива после введения ограничений на экспорт

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Решение правительства запретить экспорт дизельного топлива и бензина довольно быстро отразится на оптовой цене в РФ, станет стимулом для ее снижения. Об этом сказал первый замминистра энергетики России Павел Сорокин, его словам опубликованы в телеграм-канале Минэнерго.

«Мы уже видели, что начиная с начала этой недели бензин Аи-92 упал примерно на 10%, дизель упал примерно на 2,5-3% начиная с начала этой недели. Данная мера должна дать эффект очень быстро, потому что прекратится вымывание [объемов на экспорт]. Достаточно ощутимый объем покупался недобросовестными участниками на рынке на бирже или на нефтебазах и далее вывозился на экспорт. Сейчас такой возможности нет», — сказал он.