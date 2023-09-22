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НОВОСТИ

Обломки после удара по штабу ЧФ разбросаны на сотни метров

14:12 22.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Обломки после ракетного удара по штабу Черноморского флота разбросаны на сотни метров, к месту ЧП едет большое количество скорых. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Штаб Черноморского флота расположен в историческом центре Севастополя, вблизи много гражданских объектов.

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