Обломки после удара по штабу ЧФ разбросаны на сотни метров
14:12 22.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Обломки после ракетного удара по штабу Черноморского флота разбросаны на сотни метров, к месту ЧП едет большое количество скорых. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
Штаб Черноморского флота расположен в историческом центре Севастополя, вблизи много гражданских объектов.
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