Венгрия считает, что новые пакеты санкций ЕС против России не нужны — глава МИД
10:30 23.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Будапешт убежден, что новые пакеты санкций ЕС против России не нужны. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью ТАСС после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
«К сожалению, профессиональных оценок и анализа введенных Евросоюзом санкций пока не было», — отметил Сийярто, подчеркнув, что обсуждение новых санкций всегда носит «эмоциональный, политический и идеологический» характер. «Если посмотреть на санкции с прагматической точки зрения, мы видим, что они наносят Европе больший вред, чем России», — указал глава венгерского МИД.
«Мы считаем, что новые пакеты санкций не нужны. Мы надеемся, что однажды мы сможем вернуться к цивилизованному сотрудничеству между Востоком и Западом, потому что это отвечает нашим интересам», — отметил Сийярто, подчеркнув, что аналогичной точки зрения придерживаются представители экономического сектора.
НОВОСТИ
- 10:00 23.09.2023
- Пакистан против увеличения числа постоянных членов Совбеза ООН — и. о. премьера
- 09:30 23.09.2023
- Силы ПВО сработали в Севастополе, обломки ракеты упали в районе Сухарной балки
- 09:00 23.09.2023
- США потребовали от Польши объяснений из-за приостановки помощи Украине - Bloomberg
- 08:50 23.09.2023
- В Днепре в четвертый раз за ночь прозвучали взрывы
- 08:40 23.09.2023
- Зеленский не ответил на вопрос, обещал ли ему Байден ракеты ATACMS
- 08:30 23.09.2023
- Президент Румынии не считает падение беспилотников российской атакой
- 22:40 22.09.2023
- Санкции против России провалились — Сийярто
- 22:00 22.09.2023
- Для удара по Севастополю применили Storm Shadow — Sky News
- 21:20 22.09.2023
- Армия Израиля сообщила, что наносит удары по сектору Газа
- 20:40 22.09.2023
- Правительство РФ одобрило проект бюджета на три года
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать