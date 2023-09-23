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НОВОСТИ

Венгрия считает, что новые пакеты санкций ЕС против России не нужны — глава МИД

10:30 23.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Будапешт убежден, что новые пакеты санкций ЕС против России не нужны. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью ТАСС после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

«К сожалению, профессиональных оценок и анализа введенных Евросоюзом санкций пока не было», — отметил Сийярто, подчеркнув, что обсуждение новых санкций всегда носит «эмоциональный, политический и идеологический» характер. «Если посмотреть на санкции с прагматической точки зрения, мы видим, что они наносят Европе больший вред, чем России», — указал глава венгерского МИД.

«Мы считаем, что новые пакеты санкций не нужны. Мы надеемся, что однажды мы сможем вернуться к цивилизованному сотрудничеству между Востоком и Западом, потому что это отвечает нашим интересам», — отметил Сийярто, подчеркнув, что аналогичной точки зрения придерживаются представители экономического сектора.

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