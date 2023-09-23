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НОВОСТИ

Дмитрий Рогозин избран сенатором от Запорожской области

19:00 23.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Руководитель военно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин избран сенатором в Совет Федерации от Запорожской области. Эту информацию он подтвердил в беседе с ТАСС.

«Благодарен избранном губернатору Запорожской области [Евгению Балицкому] за оказанное мне доверие представлять этой освобожденный <…> старинный русский регион в верхней палате нашего федерального парламента», — сказал Рогозин.

Он отметил, что в числе первоочередных задач на новой должности — оказание содействия в дальнейшем освобождении региона и послевоенном обустройстве.

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