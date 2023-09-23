В Нагорном Карабахе зафиксировано нарушение режима прекращения огня
21:00 23.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Одно нарушение режима прекращения огня зафиксировано в Нагорном Карабахе, ранение получил один военнослужащий Вооруженных сил (ВС) Азербайджана. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня в Мардакертском районе. В результате перестрелки получил ранение один военнослужащий ВС Азербайджана. Командованием российского миротворческого контингента во взаимодействии с азербайджанской стороной и представителями Карабаха по данному факту проводится разбирательство», — говорится в информационном бюллетене МО РФ.
НОВОСТИ
- 20:30 23.09.2023
- Средства ПВО сбили украинскую ракету над Бердянском
- 20:00 23.09.2023
- В Вологде задержали мужчину, пытавшегося угнать теплоход
- 19:30 23.09.2023
- FT назвала причину отказа США объявить о начале поставок ATACMS
- 19:00 23.09.2023
- Дмитрий Рогозин избран сенатором от Запорожской области
- 18:30 23.09.2023
- Евгений Балицкий избран на должность губернатора Запорожской области
- 18:00 23.09.2023
- В Казахстане заявили о поисках новых рынков вооружений в связи с санкциями
- 17:30 23.09.2023
- Полиция Франции задерживает до 300 мигрантов в день на границе с Италией
- 17:00 23.09.2023
- ВС РФ уничтожили часть запасов крылатых ракет ВСУ и снарядов с обедненным ураном
- 16:00 23.09.2023
- Миротворцы ООН вмешались в пограничный инцидент между военными Ливана и Израиля
- 15:30 23.09.2023
- На Чемпионате высоких технологий в Великом Новгороде названы победители
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать