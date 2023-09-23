0
0
0
НОВОСТИ

В Нагорном Карабахе зафиксировано нарушение режима прекращения огня

21:00 23.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Одно нарушение режима прекращения огня зафиксировано в Нагорном Карабахе, ранение получил один военнослужащий Вооруженных сил (ВС) Азербайджана. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня в Мардакертском районе. В результате перестрелки получил ранение один военнослужащий ВС Азербайджана. Командованием российского миротворческого контингента во взаимодействии с азербайджанской стороной и представителями Карабаха по данному факту проводится разбирательство», — говорится в информационном бюллетене МО РФ.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:30 23.09.2023
Средства ПВО сбили украинскую ракету над Бердянском
0
126
20:00 23.09.2023
В Вологде задержали мужчину, пытавшегося угнать теплоход
0
154
19:30 23.09.2023
FT назвала причину отказа США объявить о начале поставок ATACMS
0
222
19:00 23.09.2023
Дмитрий Рогозин избран сенатором от Запорожской области
0
239
18:30 23.09.2023
Евгений Балицкий избран на должность губернатора Запорожской области
0
251
18:00 23.09.2023
В Казахстане заявили о поисках новых рынков вооружений в связи с санкциями
0
325
17:30 23.09.2023
Полиция Франции задерживает до 300 мигрантов в день на границе с Италией
0
294
17:00 23.09.2023
ВС РФ уничтожили часть запасов крылатых ракет ВСУ и снарядов с обедненным ураном
0
346
16:00 23.09.2023
Миротворцы ООН вмешались в пограничный инцидент между военными Ливана и Израиля
0
393
15:30 23.09.2023
На Чемпионате высоких технологий в Великом Новгороде названы победители
0
372

Возврат к списку