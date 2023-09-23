В Нагорном Карабахе зафиксировано нарушение режима прекращения огня

21:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Одно нарушение режима прекращения огня зафиксировано в Нагорном Карабахе, ранение получил один военнослужащий Вооруженных сил (ВС) Азербайджана. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня в Мардакертском районе. В результате перестрелки получил ранение один военнослужащий ВС Азербайджана. Командованием российского миротворческого контингента во взаимодействии с азербайджанской стороной и представителями Карабаха по данному факту проводится разбирательство», — говорится в информационном бюллетене МО РФ.