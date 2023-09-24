В ДНР введена военная цензура на письма, электронные сообщения и разговоры по телефону - указ
11:50 24.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Ввести военную цензуру за почтовыми отправлениями и сообщениями, передаваемыми с помощью телекоммуникационных систем, а также контроль за телефонными переговорами», — сказано в тексте указа.
НОВОСТИ
- 11:30 24.09.2023
- Пашинян: Структуры внешней безопасности, в которых мы участвуем, неэффективны
- 10:39 24.09.2023
- В ДНР по будням будет действовать комендантский час - указ
- 09:30 24.09.2023
- В воскресенье, 24 сентября, воздух в Москве прогреется до +25С - синоптики
- 09:00 24.09.2023
- ОАЭ вновь требуют от Ирана уйти с трех эмиратских островов в Персидском заливе
- 21:00 23.09.2023
- В Нагорном Карабахе зафиксировано нарушение режима прекращения огня
- 20:30 23.09.2023
- Средства ПВО сбили украинскую ракету над Бердянском
- 20:00 23.09.2023
- В Вологде задержали мужчину, пытавшегося угнать теплоход
- 19:30 23.09.2023
- FT назвала причину отказа США объявить о начале поставок ATACMS
- 19:00 23.09.2023
- Дмитрий Рогозин избран сенатором от Запорожской области
- 18:30 23.09.2023
- Евгений Балицкий избран на должность губернатора Запорожской области
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать