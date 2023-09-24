В ДНР введена военная цензура на письма, электронные сообщения и разговоры по телефону - указ

11:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военная цензура на почтовые отправления, сообщения в интернете и телефонные разговоры введена в Донецкой Народной Республике (ДНР), порядок ее осуществления разработают УФСБ по региону, Минсвязи ДНР и Мининформ ДНР. Это следует из указа главы республики Дениса Пушилина, опубликованного на его сайте.

«Ввести военную цензуру за почтовыми отправлениями и сообщениями, передаваемыми с помощью телекоммуникационных систем, а также контроль за телефонными переговорами», — сказано в тексте указа.