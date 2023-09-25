Над Брянской областью сбили два БПЛА самолетного типа
09:10 25.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Сегодня ночью украинские террористы предприняли попытку совершить террористическую атаку с помощью БПЛА. Силами Министерства обороны РФ над Суражским районом сбиты два беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет», — написал он.
По словам губернатора, на месте работают оперативные и экстренные службы.
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