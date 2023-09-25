У Венгрии нет оснований торопиться с процессом принятия Швеции в НАТО - Орбан
20:45 25.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Нужно смотреть, есть ли что-то срочное, что подтолкнет нас к ратификации членства Швеции в НАТО. Я не вижу таких обстоятельств", - заявил Орбан в своей речи на открытии осенней сессии венгерского парламента.
По его словам, на данный момент "ничего не угрожает безопасности Швеции", а потому у Венгрии нет оснований торопиться с процессом принятия страны в альянс.
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