У Венгрии нет оснований торопиться с процессом принятия Швеции в НАТО - Орбан

20:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пока не видит необходимости форсировать темпы ратификации членства Швеции в НАТО, сообщает в понедельник Associated Press.

"Нужно смотреть, есть ли что-то срочное, что подтолкнет нас к ратификации членства Швеции в НАТО. Я не вижу таких обстоятельств", - заявил Орбан в своей речи на открытии осенней сессии венгерского парламента.

По его словам, на данный момент "ничего не угрожает безопасности Швеции", а потому у Венгрии нет оснований торопиться с процессом принятия страны в альянс.