Первая в России высокоавтоматизированная мобильная подстанция начала работать на Ванкорском месторождении «Роснефти»
23:05 25.09.2023
Компания «Роснефть» ввела в эксплуатацию высокоавтоматизированную мобильную подстанцию мощностью 35 кВт на Ванкорском месторождении. Этот первый в России подобный энергетический объект отечественного производства сможет обеспечить электроснабжением установку раннего предварительного сброса воды производительностью 10 тыс. кубометров в сутки. Главными преимуществами новой цифровой трансформаторной подстанции Ванкора являются мобильность и возможность удаленного управления ей без персонала на объекте. Дистанционный доступ к управлению позволяет экономить ресурсы на содержании оборудования, а также снизить время на оперативные переключения.
Подобные инновационные подходы активно применяет оператор масштабного проекта «Восток Ойл» компания «РН-Ванкор», дочернее предприятие «Роснефти». В условиях автономной работы месторождений внедряются решения, отличающиеся мобильностью, экономической рентабельностью, быстротой возведения технологического оборудования и минимизацией воздействия на окружающую среду. В будущем «РН-Ванкор» планирует создать автоматизированный хаб для электросетей Ванкорского кластера, управление которым будет вестись из единого диспетчерского центра.
По данным компании, скорость ввода мобильной подстанции в эксплуатацию с учетом проектирования, изготовления и монтажа оказываются в 2 раза выше, чем при традиционном подходе, а общие затраты на строительство - почти на 30% ниже. Такого эффекта позволяет достичь использование модульной технологии и высокая мобильность подстанции, все элементы которой размещены на шасси полуприцепов.
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