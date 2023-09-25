0
0
1
НОВОСТИ

Первая в России высокоавтоматизированная мобильная подстанция начала работать на Ванкорском месторождении «Роснефти»

23:05 25.09.2023

Компания «Роснефть» ввела в эксплуатацию высокоавтоматизированную мобильную подстанцию мощностью 35 кВт на Ванкорском месторождении. Этот первый в России подобный энергетический объект отечественного производства сможет обеспечить электроснабжением установку раннего предварительного сброса воды производительностью 10 тыс. кубометров в сутки. Главными преимуществами новой цифровой трансформаторной подстанции Ванкора являются мобильность и возможность удаленного управления ей без персонала на объекте. Дистанционный доступ к управлению позволяет экономить ресурсы на содержании оборудования, а также снизить время на оперативные переключения.

Подобные инновационные подходы активно применяет оператор масштабного проекта «Восток Ойл» компания «РН-Ванкор», дочернее предприятие «Роснефти». В условиях автономной работы месторождений внедряются решения, отличающиеся мобильностью, экономической рентабельностью, быстротой возведения технологического оборудования и минимизацией воздействия на окружающую среду. В будущем «РН-Ванкор» планирует создать автоматизированный хаб для электросетей Ванкорского кластера, управление которым будет вестись из единого диспетчерского центра.

По данным компании, скорость ввода мобильной подстанции в эксплуатацию с учетом проектирования, изготовления и монтажа оказываются в 2 раза выше, чем при традиционном подходе, а общие затраты на строительство - почти на 30% ниже. Такого эффекта позволяет достичь использование модульной технологии и высокая мобильность подстанции, все элементы которой размещены на шасси полуприцепов.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

21:02 25.09.2023
Глава МИД Чехии разошелся с президентом Павелом в вопросе направлении посла в Россию
0
250
20:45 25.09.2023
У Венгрии нет оснований торопиться с процессом принятия Швеции в НАТО - Орбан
0
256
19:35 25.09.2023
Глава МВД России встретился в Ереване с премьер-министром Армении
0
350
19:25 25.09.2023
США полны решимости работать с правительством Армении - Байден
0
332
18:40 25.09.2023
В Ереване у здания правительства собираются протестующие против политики Пашиняна
0
360
17:45 25.09.2023
Минобороны ФРГ: Германия готова взять на себя ведущую военную роль в балтийских странах
0
422
17:05 25.09.2023
Президент Грузии снова отправилась в зарубежное турне без разрешения правительства
0
439
16:25 25.09.2023
Эрдоган: Мы ждем от Армении, что она ответит на протянутую ей руку мира и будет делать честные шаги
0
497
15:27 25.09.2023
Зеленский сообщил, что первые "Абрамсы" доставлены на Украину
0
509
15:00 25.09.2023
Право граждан Венесуэлы на охрану здоровья ограничиваются санкциями США - Мадуро
0
471

Возврат к списку