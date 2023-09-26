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НОВОСТИ

Заболеваемость ковидом в РФ выросла на 22,3% за неделю

12:15 26.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заболеваемость ковидом в России за прошедшую неделю возросла на 22,3%, а число госпитализаций увеличилось на 18%. Об этом сообщили журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Увеличение числа госпитализаций произошло в 47 субъектах РФ, заболеваемость выросла в 74 регионах.

По данным штаба, за неделю выздоровели 10 327 человек, что на 41,9% больше в сравнении с предыдущей неделей, 24 человека умерли за этот период.



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