Заболеваемость ковидом в РФ выросла на 22,3% за неделю
12:15 26.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Увеличение числа госпитализаций произошло в 47 субъектах РФ, заболеваемость выросла в 74 регионах.
По данным штаба, за неделю выздоровели 10 327 человек, что на 41,9% больше в сравнении с предыдущей неделей, 24 человека умерли за этот период.
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