Санкт-Петербургская филармония при поддержке «Роснефти» открыла новый сезон

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Фото с сайта www.rosneft.ru

Санкт-Петербургская академическая филармония имени Дмитрия Шостаковича 25 сентября при поддержке «Роснефти» открыла новый концертный сезон. В день рождения композитора на сцене Большого зала Заслуженным коллективом России Академического симфонического оркестра была исполнена десятая симфония Шостаковича. Концерт приурочен к 70-летию мировой премьеры этого музыкального произведения.

Новый концертный сезон Петербургской филармонии пройдет в год 85-летия художественного руководителя филармонии Юрия Темирканова. Публике представят концерты лучших российских коллективов, дирижеров и исполнителей. В частности, в филармонии будут выступать Большой симфонический оркестр имени Чайковского под управлением Владимира Федосеева, Камерный оркестр «Виртуозы Москвы» под управлением Владимира Спивакова, Государственный академический симфонический оркестр Республики Татарстан под управлением Александра Сладковского, Симфонический оркестр и хор musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса.

Одним из наиболее значимых событий сезона станет XXIII Международный зимний фестиваль «Площадь Искусств». В его программе выступления не только филармонических коллективов, но и концерт Московского джазового оркестра под управлением Игоря Бутмана. В фестивале примут участие известные музыканты, например, пианисты Денис Мацуев и Николай Луганский, оперная певица Хибла Герзмава.

Также в новом сезоне продолжится масштабный digital-проект «Столетие филармонии», позволяющий создать цифровую летопись событий, прошедших в филармонических залах за 100 лет, который позволяет предоставить публике уникальные архивные фотографии, записи избранных концертов, видеозаписи встреч с музыкантами, подкасты, лекции и образовательные курсы. До 20 октября в фойе Большого зала будет экспонироваться выставка «Партитура памяти», открывшаяся к 80-летию со дня блокадной премьеры Седьмой «Ленинградской» симфонии Шостаковича и посвященная ей.

Компания «Роснефть» поддерживает Петербургскую филармонию c 2015 года и помогает выполнять масштабные культурные проекты. Также крупнейшая нефтяная компания страны активно развивает социальную сферу в регионах своего присутствия. На Международной выставке-форуме «Россия», которая стартует 4 ноября на ВДНХ, «Роснефть» представит наиболее значимые выполняемые социальные проекты.