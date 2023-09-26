Для российских операторов, продающих туры в Белоруссию могут отменить НДС

20:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия в ближайшее время планирует ввести нулевую ставку НДС для туроператоров, реализующих туры в Белоруссию. Такие компании планируется приравнять к операторам внутреннего туризма, сообщила пресс-служба Минэкономразвития РФ со ссылкой на главу министерства Максима Решетникова.



«Россия в ближайшее время планирует ввести нулевой НДС для туроператоров, реализующих туры в Белоруссию, а также приравнять компании, организующие поездки в Белоруссию, к операторам внутреннего туризма, снизив тем самым для них сумму финансового обеспечения», — говорится в сообщении.