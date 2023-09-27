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Каждый седьмой российский работодатель ввел полный запрет на курение обычных сигарет на работе - опрос

11:20 27.09.2023 Источник: Интерфакс

Запрет на курение обычных сигарет, сигар и трубок в любом месте в офисе в настоящее время практикуют 14% российских работодателей, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru.

Результаты исследования, опубликованные в среду на портале, показывают, что подавляющее большинство компаний (80%) разрешают своим сотрудникам курить только в специально отведенных местах (комнатах для курения), курение в коридорах/туалетах и в любом месте офиса разрешают по 2% работодателей соответственно, оставшиеся 2% респондентов затрудняются что-либо сказать по этому поводу.

Что касается курения электронных сигарет, то, согласно опросу, полный запрет действует в офисах каждой пятой российской компании (22%), разрешают курить только в специально отведенной комнате почти три четверти работодателей (73%), в коридорах/туалетах позволяют 1% работодателей, делать это в любом помещении офиса позволяют 2% работодателей и ровно столько же ничего не могут сказать, как относятся в их офисе на курение "вейпов".

Опрос был проведен 10-26 сентября 2023 года среди 500 респондентов, представляющих кадровый менеджмент, в 169 населенных пунктах РФ, во всех федеральных округах.

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