Курорт Сбера «Манжерок» выпустил в сибирские реки 50 тысяч мальков нельмы
11:56 27.09.2023
Первым этапом акции более 15 тыс. мальков пресноводной рыбы семейства лососевых были выпущены в реку Обь. Вторым этапом курорт «Манжерок» зарыбил реку Томь. Более 33 тыс. мальков стали обитателями сибирской реки. Вес каждого малька – чуть более 3, 5 г.
Работы по искусственному воспроизводству молоди водных биоресурсов курорт проводил совместно с Верхнеобским территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству. Места для выпуска были выбраны с учетом гидрологических условий и наличий кормов. По мнению самих специалистов, мальки нельмы, выращенные в искусственных условиях, адаптированы к вирусам и заболеваниям, которые считаются уязвимыми для мальков, родившихся в природе.
По словам генерального директора курорта «Манжерок» Владимира Щербинина, курорт «Манжерок» таким образом не просто соблюдает все требования природоохранного законодательства и восполняет биоресурсы, а заботиться о будущем.
«Сохранение окружающей среды для будущих поколений – неотъемлемая часть корпоративной культуры нашего курорта. Восстановление популяции особо ценных пород рыб – это часть экологической программы. Мы уверены, такая работа позволит сохранить биологическое разнообразие на десятки лет», – отметил Владимир Щербинин.
В последнее время численность нельмы, традиционного обитателя крупных сибирских рек, неуклонно снижается. По оценкам специалистов, подобные массовые комплексные мероприятия, которые включают в себя усиление мер по охране и искусственное воспроизводство, в ближайшие годы позволит улучшить популяцию нельмы в Сибири
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