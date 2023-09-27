Курорт Сбера «Манжерок» выпустил в сибирские реки 50 тысяч мальков нельмы

11:56

Около 50 тыс. молоди ценной породы рыбы – нельмы выпустили в Сибирском федеральном округе. Мальки ценного вида рыб вырастили по заказу ООО «Манжерок» (Республика Алтай) в рамках экологической акции курорта.

Первым этапом акции более 15 тыс. мальков пресноводной рыбы семейства лососевых были выпущены в реку Обь. Вторым этапом курорт «Манжерок» зарыбил реку Томь. Более 33 тыс. мальков стали обитателями сибирской реки. Вес каждого малька – чуть более 3, 5 г.

Работы по искусственному воспроизводству молоди водных биоресурсов курорт проводил совместно с Верхнеобским территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству. Места для выпуска были выбраны с учетом гидрологических условий и наличий кормов. По мнению самих специалистов, мальки нельмы, выращенные в искусственных условиях, адаптированы к вирусам и заболеваниям, которые считаются уязвимыми для мальков, родившихся в природе.

По словам генерального директора курорта «Манжерок» Владимира Щербинина, курорт «Манжерок» таким образом не просто соблюдает все требования природоохранного законодательства и восполняет биоресурсы, а заботиться о будущем.

«Сохранение окружающей среды для будущих поколений – неотъемлемая часть корпоративной культуры нашего курорта. Восстановление популяции особо ценных пород рыб – это часть экологической программы. Мы уверены, такая работа позволит сохранить биологическое разнообразие на десятки лет», – отметил Владимир Щербинин.

В последнее время численность нельмы, традиционного обитателя крупных сибирских рек, неуклонно снижается. По оценкам специалистов, подобные массовые комплексные мероприятия, которые включают в себя усиление мер по охране и искусственное воспроизводство, в ближайшие годы позволит улучшить популяцию нельмы в Сибири