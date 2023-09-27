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НОВОСТИ

В 2022 году на выездной туризм граждане РФ потратили порядка $20 млрд - Орешкин

12:20 27.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порядка $20 млрд граждане России потратили на выездной туризм в 2022 году. Об этом сообщил помощник президента РФ Максим Орешкин на открытии образовательной программы «Индустрия гостеприимства как драйвер городского и регионального развития».

«Освоение своей страны. За последний год много иностранных компаний ушло с российского рынка, освободив пространство для российских товаров и услуг, — сказал он. — Сейчас тот же выездной туризм — порядка 20 млрд долларов расходов наших граждан по итогам 2022 года. У туризма, у российских городов еще очень большое пространство движения вперед».

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