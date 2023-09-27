Перекупщикам нефтепродуктов в России могут запретить поставлять продукцию на экспорт

16:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство РФ предлагает полностью запретить поставки на экспорт нефтепродуктов, купленных на внутреннем рынке, а не произведенных, заявил вице-премьер Александр Новак.

«Также считаю возможным полный запрет на продажу на экспорт любых нефтепродуктов, которые куплены на внутреннем рынке и не были произведены. То есть тем самым также ограничим возможность спекулятивных поставок на экспорт», — сказал Новак на совещании президента РФ Владимира Путина с кабмином.