Закон о демонтаже советских памятников не прошел в парламенте Эстонии

20:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Парламент Эстонии (Рийгикогу) не принял закон о демонтаже памятников советской эпохи, который в начале марта отклонил президент страны Алар Карис. Об этом сообщила газета Postimees.

По ее сведениям, Рийгикогу «не стал принимать без изменений» закон о сносе советских памятников.

7 марта Карис отказался одобрить поправки в строительный кодекс республики, которые позволят сносить памятники советской эпохи, из-за недостаточной четкости формулировок предлагаемых положений, что, по его мнению, противоречит конституции.