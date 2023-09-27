Закон о демонтаже советских памятников не прошел в парламенте Эстонии
20:30 27.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По ее сведениям, Рийгикогу «не стал принимать без изменений» закон о сносе советских памятников.
7 марта Карис отказался одобрить поправки в строительный кодекс республики, которые позволят сносить памятники советской эпохи, из-за недостаточной четкости формулировок предлагаемых положений, что, по его мнению, противоречит конституции.
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