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Закон о демонтаже советских памятников не прошел в парламенте Эстонии

20:30 27.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Парламент Эстонии (Рийгикогу) не принял закон о демонтаже памятников советской эпохи, который в начале марта отклонил президент страны Алар Карис. Об этом сообщила газета Postimees.

По ее сведениям, Рийгикогу «не стал принимать без изменений» закон о сносе советских памятников.

7 марта Карис отказался одобрить поправки в строительный кодекс республики, которые позволят сносить памятники советской эпохи, из-за недостаточной четкости формулировок предлагаемых положений, что, по его мнению, противоречит конституции.

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