В СПЧ ООН РФ привлекла внимание к расизму и нарушениям прав и свобод на Западе
09:15 28.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Дискуссия на нынешней сессии, сказал он, «наглядно продемонстрировала лицемерную практику коллективного Запада по использованию правозащитной риторики для огульного очернения тех, кто осмеливается открыто противостоять неоколониальным замашкам». В связи с этим дипломат напомнил о «проблеме расизма и агрессивного национализма» на Западе. «В Германии, Франции, Испании и США ультраправые организации ежегодно устраивают шествия, сопровождающиеся антисемитскими лозунгами и публичной демонстрацией фашистской символики, — сказал Бармин. — В Чехии растет количество преступлений на расовой почве, включая посягательства на имущество, угрозы и нападения на цыган, евреев, мигрантов и представителей нацменьшинств». Однако «дальше всех пошла Канада, додумавшаяся на днях до чествования в своем парламенте карателя из дивизии СС „Галичина“, который в свое время трусливо спрятался в этой стране от Нюрнбергского трибунала».
Бармин отметил, что Дания, Швеция и Нидерланды, где на поток поставлены акции с сожжением Корана, «погрязли в исламофобии». В свою очередь во Франции захлестнувшее страну полицейское насилие «показывает неуместность нравоучений» со стороны официального Парижа в адрес неугодных стран. Власти стран Прибалтики «продолжают изощряться в способах зажима русскоязычного населения». В Эстонии в парламент внесена «очередная инициатива с расистской подоплекой», предусматривающая лишение права голоса граждан России и Белоруссии на муниципальных выборах.
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