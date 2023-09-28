В СПЧ ООН РФ привлекла внимание к расизму и нарушениям прав и свобод на Западе

09:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская делегация, участвующая в проходящей в Женеве 54-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ), привлекла внимание мировой общественности к нарушениям в странах коллективного Запада прав и свобод, и, в частности, к проявлениям расизма. В Германии, Франции, Испании и США ультраправые организации устраивают шествия с антисемитскими лозунгами, а Дания, Швеция и Нидерланды «погрязли в исламофобии», заявил, выступая на заседании, представитель делегации Илья Бармин.



Дискуссия на нынешней сессии, сказал он, «наглядно продемонстрировала лицемерную практику коллективного Запада по использованию правозащитной риторики для огульного очернения тех, кто осмеливается открыто противостоять неоколониальным замашкам». В связи с этим дипломат напомнил о «проблеме расизма и агрессивного национализма» на Западе. «В Германии, Франции, Испании и США ультраправые организации ежегодно устраивают шествия, сопровождающиеся антисемитскими лозунгами и публичной демонстрацией фашистской символики, — сказал Бармин. — В Чехии растет количество преступлений на расовой почве, включая посягательства на имущество, угрозы и нападения на цыган, евреев, мигрантов и представителей нацменьшинств». Однако «дальше всех пошла Канада, додумавшаяся на днях до чествования в своем парламенте карателя из дивизии СС „Галичина“, который в свое время трусливо спрятался в этой стране от Нюрнбергского трибунала».



Бармин отметил, что Дания, Швеция и Нидерланды, где на поток поставлены акции с сожжением Корана, «погрязли в исламофобии». В свою очередь во Франции захлестнувшее страну полицейское насилие «показывает неуместность нравоучений» со стороны официального Парижа в адрес неугодных стран. Власти стран Прибалтики «продолжают изощряться в способах зажима русскоязычного населения». В Эстонии в парламент внесена «очередная инициатива с расистской подоплекой», предусматривающая лишение права голоса граждан России и Белоруссии на муниципальных выборах.



