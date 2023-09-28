Ответы на санкционную политику Запада уже найдены - Лукашенко

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, принимая верительные грамоты послов 11 зарубежных стран, призвал их сообща бороться с западными санкциями с помощью новых мер противодействия.



«Уверен: в наших общих интересах еще громче заявлять об этой проблеме и сообща добиваться отмены ограничений в торговле, особенно по жизненно важным позициям. Тем более что ответы на эти вызовы уже найдены», — цитирует Лукашенко агентство БелТА.



По его словам, в настоящее время активно формируются новые системы расчетов в национальных валютах, перестраивается логистика. «Данные темы обсуждаются на площадках ШОС и БРИКС», — отметил глава белорусского государства.



