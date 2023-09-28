0
0
27
НОВОСТИ

Ответы на санкционную политику Запада уже найдены - Лукашенко

12:20 28.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, принимая верительные грамоты послов 11 зарубежных стран, призвал их сообща бороться с западными санкциями с помощью новых мер противодействия.

«Уверен: в наших общих интересах еще громче заявлять об этой проблеме и сообща добиваться отмены ограничений в торговле, особенно по жизненно важным позициям. Тем более что ответы на эти вызовы уже найдены», — цитирует Лукашенко агентство БелТА.

По его словам, в настоящее время активно формируются новые системы расчетов в национальных валютах, перестраивается логистика. «Данные темы обсуждаются на площадках ШОС и БРИКС», — отметил глава белорусского государства.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:30 28.09.2023
Антипольские выпады Киева снижают желание поляков помогать Украине - министр
0
61
12:10 28.09.2023
Состояние экономики Германии не служит «причиной для нытья» - Шольц
0
93
12:05 28.09.2023
Сбер предотвратил мошенничество на крупную сумму в отношении клиента банка
0
99
11:30 28.09.2023
При победе на парламентских выборах правящей партии Польша выйдет из ЕС
0
305
11:20 28.09.2023
1 января 2024 года республика Нагорный Карабах прекратит существование
0
195
11:10 28.09.2023
Первую подводную лодку собственного производства представили в порте Гаосюн, Тайвань
0
186
10:20 28.09.2023
Зеленский и глава Минобороны Британии обсудили при встрече усиление ПВО Украины
0
225
10:10 28.09.2023
Из-за устаревшей военной доктрины Запада конфликт на Украине скоро не закончится - СМИ
0
264
09:25 28.09.2023
В Приморье двоих учителей отстранили от работы за применение насилия к ученику
0
289
09:20 28.09.2023
Запад демонстрирует усталость от Украины и сталкивается с нехваткой оружия - СМИ
0
311

Возврат к списку