Антипольские выпады Киева снижают желание поляков помогать Украине - министр

12:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Антипольские выпады представителей украинского правительства приводят к снижению среди поляков желания помогать Украине. Об этом заявил министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус, комментируя последнее заявление замминистра экономики и торгового представителя Украины Тараса Качки о том, что Украина отзовет иск из Всемирной торговой организации (ВТО) против Венгрии, Польши и Словакии, запретивших ввоз украинского зерна, если получит гарантии, что такие ограничения не будут введены вновь.

«Если? Что значит это „если“? Я тоже могу сказать языком Качки, хотя я этого не делаю, что если Украина не отзовет иск, мы не сядем за стол переговоров. Видна политическая слабость этого человека», — сказал Телус в интервью Польскому агентству печати.

По его словам, Качка «говорит слишком много негативных слов». «Я не рассматриваю их всерьез, но считаю, что они вредят», — отметил он, добавив, что этот вред отражается в первую очередь на живущих в Польше украинцах и украинском обществе. «Польское общество все прохладнее смотрит на помощь Украине», — констатировал он.



