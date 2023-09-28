Антипольские выпады Киева снижают желание поляков помогать Украине - министр
12:30 28.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Антипольские выпады представителей украинского правительства приводят к снижению среди поляков желания помогать Украине. Об этом заявил министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус, комментируя последнее заявление замминистра экономики и торгового представителя Украины Тараса Качки о том, что Украина отзовет иск из Всемирной торговой организации (ВТО) против Венгрии, Польши и Словакии, запретивших ввоз украинского зерна, если получит гарантии, что такие ограничения не будут введены вновь.
«Если? Что значит это „если“? Я тоже могу сказать языком Качки, хотя я этого не делаю, что если Украина не отзовет иск, мы не сядем за стол переговоров. Видна политическая слабость этого человека», — сказал Телус в интервью Польскому агентству печати.
По его словам, Качка «говорит слишком много негативных слов». «Я не рассматриваю их всерьез, но считаю, что они вредят», — отметил он, добавив, что этот вред отражается в первую очередь на живущих в Польше украинцах и украинском обществе. «Польское общество все прохладнее смотрит на помощь Украине», — констатировал он.
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