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НОВОСТИ

Партия власти на Украине заговорила о переходе к президентской форме правления

13:50 28.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинская пропрезидентская партия «Слуга народа» задумалась об изменении формы правления в стране с парламентско-президентской на президентскую. Об этом сообщает депутат Киевского горсовета, экс-депутат Верховной рады Украины Виктория Пташник на своей странице в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

По ее словам, первый вице-спикер парламента Александр Корниенко прямо заявил о таких планах власти на форуме «Дирижеры времени». «Мы сейчас тестируем модель перехода от парламентско-президентского государства к президентскому, с сильным президентом», — привела Пташник слова Корниенко.

При этом, когда участников форума попросили проголосовать за эту идею, сторонников у нее практически не нашлось, сообщила она. В поддержку усиления роли президента поднялось только пять-шесть рук, остальные проголосовали за усиление роли парламента.

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