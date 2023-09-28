Партия власти на Украине заговорила о переходе к президентской форме правления
13:50 28.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По ее словам, первый вице-спикер парламента Александр Корниенко прямо заявил о таких планах власти на форуме «Дирижеры времени». «Мы сейчас тестируем модель перехода от парламентско-президентского государства к президентскому, с сильным президентом», — привела Пташник слова Корниенко.
При этом, когда участников форума попросили проголосовать за эту идею, сторонников у нее практически не нашлось, сообщила она. В поддержку усиления роли президента поднялось только пять-шесть рук, остальные проголосовали за усиление роли парламента.
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