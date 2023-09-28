Намерение Армении присоединиться к Римскому статуту РФ не приветствует - Песков

14:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва не приветствует намерение Еревана присоединиться к Римскому статуту, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.



«Армения прекрасно знает, что мы не являемся участниками [Римского статута], и Армения прекрасно знает трудно укладывающееся решение [Международного уголовного суда о выдаче ордера на арест президента РФ Владимира Путина], принятое на основании этого статута. Мы знаем, что в Ереване об этом очень хорошо известно. Это не то, что мы приветствуем», — отметил представитель Кремля, говоря о соответствующих действиях Армении.



По словам Пескова, такое решение армянских властей является «чрезвычайно враждебным» по отношению к России.



