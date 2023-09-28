0
0
31
НОВОСТИ

Намерение Армении присоединиться к Римскому статуту РФ не приветствует - Песков

14:20 28.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва не приветствует намерение Еревана присоединиться к Римскому статуту, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Армения прекрасно знает, что мы не являемся участниками [Римского статута], и Армения прекрасно знает трудно укладывающееся решение [Международного уголовного суда о выдаче ордера на арест президента РФ Владимира Путина], принятое на основании этого статута. Мы знаем, что в Ереване об этом очень хорошо известно. Это не то, что мы приветствуем», — отметил представитель Кремля, говоря о соответствующих действиях Армении.

По словам Пескова, такое решение армянских властей является «чрезвычайно враждебным» по отношению к России.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:55 28.09.2023
Атаки на систему Leonardo не повлияли на работу московских аэропортов
0
87
13:50 28.09.2023
Партия власти на Украине заговорила о переходе к президентской форме правления
0
93
12:30 28.09.2023
Антипольские выпады Киева снижают желание поляков помогать Украине - министр
0
219
12:20 28.09.2023
Ответы на санкционную политику Запада уже найдены - Лукашенко
0
239
12:10 28.09.2023
Состояние экономики Германии не служит «причиной для нытья» - Шольц
0
245
12:05 28.09.2023
Сбер предотвратил мошенничество на крупную сумму в отношении клиента банка
0
243
11:30 28.09.2023
При победе на парламентских выборах правящей партии Польша выйдет из ЕС
0
447
11:20 28.09.2023
1 января 2024 года республика Нагорный Карабах прекратит существование
0
307
11:10 28.09.2023
Первую подводную лодку собственного производства представили в порте Гаосюн, Тайвань
0
282
10:20 28.09.2023
Зеленский и глава Минобороны Британии обсудили при встрече усиление ПВО Украины
0
304

Возврат к списку