Около 3 тыс. литовский учителей вышли на забастовку с требованием повышения зарплаты
10:10 29.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Забастовка, к которой по всей Литве присоединились около 3 тыс. педагогов, несмотря на попытки расколоть педагогическое сообщество и помешать проведению акции протеста, началась», — сказал он.
Профсоюз планирует, что акция протеста продлится месяц с ежедневными митингами у здания правительства. В столицу из разных городов Литвы маршем пешком отправились делегации участвующих в забастовке школ. К педагогам присоединились родители школьников и сами учащиеся. Полиция намерена все это время работать в усиленном режиме.
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