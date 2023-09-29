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НОВОСТИ

Около 3 тыс. литовский учителей вышли на забастовку с требованием повышения зарплаты

10:10 29.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 3 тыс. учителей из 185 образовательных учреждений Литвы начали забастовку с требованием повышения зарплаты. Об этом сообщил журналистам председатель профсоюза работников системы образования Андрюс Навицкас.

«Забастовка, к которой по всей Литве присоединились около 3 тыс. педагогов, несмотря на попытки расколоть педагогическое сообщество и помешать проведению акции протеста, началась», — сказал он.

Профсоюз планирует, что акция протеста продлится месяц с ежедневными митингами у здания правительства. В столицу из разных городов Литвы маршем пешком отправились делегации участвующих в забастовке школ. К педагогам присоединились родители школьников и сами учащиеся. Полиция намерена все это время работать в усиленном режиме.

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