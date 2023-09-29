Секретарь СНБО считает, что каждый житель Украины должен иметь в доме пулемет
14:10 29.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Мы Россию никуда не отодвинем от своих границ. Поэтому надо понимать, что мы постоянно должны быть готовы к любым процессам. И каждый должен иметь дома пулемет», — сказал он в интервью телеканалу «1+1» .
По словам Данилова, у человека, который имеет оружие, «совсем другие ощущения», с оружием в руках он «чувствует себя более защищенным».
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